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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Сравнительные цены на топливо в Украине

28 сентября 2012, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

В связи с недавним подорожанием цены на бензин в Украине, "АН-Крым" решили выяснить, как обстоят дела в Крыму, в сравнении с другими областями Украины.

Для анализа были взяты Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая области, Автономная Республика Крым и Киев.

Из инфографики следует, что хуже всех живется автолюбителям Донецкой области, а жители Сумской наслаждаются рекордно низкой для Украины ценой на топливо.

Если бы не Харьковская область, Крым бы мог занять почетное второе место в рейтинге регионов с дешевым топливом. Сейчас республика занимает третье место.

Сравнительные цены на топливо в Украине

//картина дня

В мире

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