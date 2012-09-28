Дети в Ливадийском интернате отравились из-за грязных рук повара

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28 сентября 2012, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

В массовой вспышке дизентерии в Ливадийской школе-интернате обвинили повара, работающего на пищеблоке учебного заведения.

Такую информацию озвучил сегодня на оперативно-хозяйственном совещании главный санитарный врач Ялты Владимир РОМАНЕНКО, передает собкор "АН-Крым" в Ялте.

«Проведено эпидрасследование, на сегодняшний день в инфекционном стационаре с легкой степенью течения дизентерии находятся 32 человека. Лабораторно подтверждена дизентерия у 25 детей. Причина вспышки элементарна: нарушение правил личной гигиены. Работник пищеблока, повар сейчас проверяется, является ли она носителем или больным. Если она является носителем, то могла и не знать о своем заболевании, а если она больна, то она сознательно скрывала свою болезнь, хотя не имела права работать. Она не мыла руки, нарушала правила приготовления пищи, в частности, творожной запеканки. Продукт был обсеменен, дети пострадали», - отметил РОМАНЕНКО.

Он призвал всех присутствующих следить за чистотой рук: «Еще раз повторяю: перед приемом пищи мойте руки, перед приготовлением пищи — мойте руки. И в обязательном порядке мойте руки после посещения туалета».

Напомним, воспитанники Ливадийского интерната отравились молочной продукцией, что спровоцировало возникновение дизентерии Sonne.

Сотрудников интерната, включая директора, диет-сестру и работников пишеблока, привлекли к административной ответственности.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.