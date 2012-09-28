Почти четверть крымчанок рожают детей ради пособия

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28 сентября 2012, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Около 20% будущих мам в Крыму – малообеспеченные женщины, для которых появление ребенка – возможность получить пособие на него.

Об этом министр образования автономии Виталина ДЗОЗ сообщила "АН-Крым".

«На днях я была в перинатальном центре, где обслуживаются беременные женщины, общалась с врачами, интересовалась: а кто сейчас рожает? И услышала, что около 20% будущих мам – малообеспеченные женщины, для которых появление ребенка – возможность получить пособие на него. Рожают они одного за другим, некоторым не составит труда впоследствии бросить детей, другие могут оказаться в кризисной ситуации из-за того, что не в состоянии обеспечить условия своим малышам. То есть предпосылки для появления сирот при живых родителях никуда не делись», - отметила министр.

По данным издания, сейчас в Крыму насчитывается 1391 ребенок, живущий в семьях усыновителей. Кроме того, за 8 месяцев этого года 50 сирот из автономии были усыновлены гражданами Украины, а 26 – иностранцами.

На полуострове в текущем году были созданы 15 приемных семей (всего их теперь 116, из них 235 детей) и 6 детдомов семейного типа (там воспитываются 308 человек).

При этом в 2010-2012 годах было три случая, когда государству возвращали усыновленных детей. В настоящее время в одном из районных судов продолжается рассмотрение дела об отказе от двух усыновленных детей.