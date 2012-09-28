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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Керчи двухлетний ребенок наглотался лекарств и попал в реанимацию

28 сентября 2012, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за неосторожности взрослых в Керчи пострадал двухлетний ребенок.

Утром 26 сентября мальчик принял большое количество таблеток, предназначенных для лечения диабета. В это время дома находился дедушка ребенка, передает собкор "АН-Крым" в Керчи.

Бригада «скорой» промыла ребенку желудок с помощью зонда и доставила в реанимационное отделение городской больницы №1. Жизни ребенка ничего не угрожает, но некоторое время он должен провести под наблюдением врачей, - рассказали в «скорой».

Главный врач Керченской станции скорой медицинской помощи Леонид ХОРУНЖИЙ на вопрос собкора «АН – Крым», как часто в Керчи дети травятся лекарствами, сообщил, что подобные случаи – не редкость.

«Это часто происходит. Дети травятся всем, что можно придумать. Их привлекает все, до чего можно дотянуться: и лекарственные средства, и настойки, и бытовая химия, и уксус. Также их привлекают яркие разноцветные таблетки», - рассказал ХОРУНЖИЙ.

Главный врач «скорой» напомнил, что любой несчастный случай лучше всего предупредить. Для этого необходимо убирать все лекарственные и химические вещества в места, не досягаемые для маленьких детей. В случае, если ребенок все-таки проглотил лекарство, надо обязательно промыть ему желудок и обязательно вызвать «скорую».

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