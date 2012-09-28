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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Работа сайта " Аргументы недели - Крым" возобновлена после DDoS-атаки

28 сентября 2012, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

На протяжении последних нескольких дней на сайт "АН-Крым" осуществлялась DDoS-атака. Первые попытки пресечь работу интернет-издания были предотвращены. Однако, по мере усиления задействованных для нападения ресурсов, возможностей наших специалистов оказалось недостаточно...

В целях предотвращения нарушения работы всей системы сайт был отключен.

Теперь же работа ресурса возобновлена. наиболее вероятная версия случившегося - предвыборная борьба. Определенные силы пытаются повлиять на редакционную политику высоко цитируемого в Крыму, Украине и России издания.

Анализ характера DDoS-атаки показывает, что мы имели дело с организованной и спланированной акцией, в которой задействовались десятки тысяч компьютеров, находящихся в различных точках мира.


//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники ФСБ РФ.

Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции…

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