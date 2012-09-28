//В мире

28 сентября 2012, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

На протяжении последних нескольких дней на сайт "АН-Крым" осуществлялась DDoS-атака. Первые попытки пресечь работу интернет-издания были предотвращены. Однако, по мере усиления задействованных для нападения ресурсов, возможностей наших специалистов оказалось недостаточно...



В целях предотвращения нарушения работы всей системы сайт был отключен.

Теперь же работа ресурса возобновлена. наиболее вероятная версия случившегося - предвыборная борьба. Определенные силы пытаются повлиять на редакционную политику высоко цитируемого в Крыму, Украине и России издания.



Анализ характера DDoS-атаки показывает, что мы имели дело с организованной и спланированной акцией, в которой задействовались десятки тысяч компьютеров, находящихся в различных точках мира.





