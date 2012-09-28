В посольство КНР от имени премьера Японии прислали пулю

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28 сентября 2012, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

В китайское посольство в Токио прислали конверт с винтовочной пулей. На послании стояло написанное иероглифами имя японского премьер-министра Есихико Ноды. Письма в конверте не было.

Послание доставили в дипмиссию еще вчера, 27 сентября. В полиции Токио факт получения посольством конверта подтвердили. Идет ли речь о пуле как таковой или же о патроне, не уточняется.



В администрации японского премьера, куда за комментариями обратились журналисты, причастность к инциденту опровергли. При этом пресс-секретарь председателя правительства не стала уточнять, как ее руководитель расценивает акцию, сообщает lenta.ru.



Конверт прислали в китайское посольство на фоне конфликта двух стран из-за группы островов - Дяоюйдао по-китайски, Сенкаку по-японски. Пекин и Токио давно оспаривают суверенитет над грядой: предполагается, что в ее районе залегают крупные запасы углеводородов.



