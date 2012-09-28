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28 сентября 2012, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта crimea.ura-inform.com

В ФРГ объявили о разоблачении российских шпионов. Сотрудники Федерального ведомства по защите Конституции вышли на след предполагаемых шпионов после раскрытия в США российских шпионов-нелегалов в 2010 году.

В правоохранительных органах Германии сообщили, что в октябре 2011 года были арестованы супруги Андреас и Хайдрун А., которые прибыли в ФРГ в период с 1988 по 1990 год и проживали в Германии более 20 лет. По предположениям германских спецслужб, супруги работали на Службу внешней разведки России и получали за свою работу до 100 тысяч евро в год.

По данным федеральной прокуратуры ФРГ, целью предполагаемых разведчиков был сбор данных о деятельности ЕС и НАТО и об общественно-политическом климате в Германии. Супруги находились в постоянном контакте с Москвой, используя спутниковую связь и интернет-сайты для передачи информации.

Федеральная прокуратура ФРГ предъявила предполагаемым сотрудникам российских спецслужб обвинение в шпионаже и передала дело на рассмотрение в высший земельный суд Штутгарта, передают немецкие СМИ.