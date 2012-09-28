Китай предлагает Японии решить спор об островах путем переговоров

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28 сентября 2012, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта military.china.com

Китай обвиняет Японию в краже островов Дяоюйдао. Глава МИД Китая Ян Цзечи заявил, что Япония "украла" острова Дяоюйдао (японское название Сенкаку) в Восточно-Китайском море, и предложил решить этот спор путем переговоров.

Выступая накануне поздно вечером на 67-й сессии Генассамблеи ООН Ян Цзечи подчеркнул, что "они (японцы) не смогут уйти от исторического факта, что Япония украла острова Дяоюйдао у Китая и эти острова находятся под суверенитетом Китая".

По его словам, китайское правительство твердо намерено защищать суверенитет своей страны и "настойчиво призывает Японию немедленно прекратить все действия, которые нарушают его территориальный суверенитет, принять конкретные меры, чтобы исправить свои ошибки и вернуться на путь урегулирования этого спора через переговоры", цитирует его ПРАЙМ.

За последнее время китайско-японские отношения резко обострились в связи с выкупом у частного владельца японским правительством трех из пяти островов архипелага Дяоюйдао, которые в Пекине считают исконно китайской территорией.