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//В мире

К территории Японии приближаются два мощных тайфуна

28 сентября 2012, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

К территории Японии приближаются два мощных тайфуна. "Эвиниар" и "Желават" двигаются в направлении двух крупных японских островов. При этом наибольшие опасения вызывает тайфун "Желават", он движется к южной префектуре Окинава.

По данным метеорологов, давление в центре тайфуна составляет 920 гектопаскалей. В центре тайфуна скорость ветра достигает 50 метров в секунду с порывами до 70 метров в секунду, передает РИА Новости. Уже в субботу он вплотную подойдет к основному острову префектуры. В то же время тайфун "Эвиниар" двигается в направлении побережья основного японского острова Хонсю. Давление в центре тайфуна - 985 метров, скорость ветра - 25 метров.

ЕЛ

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