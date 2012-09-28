Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Непале потерпел крушение пассажирский самолёт

28 сентября 2012, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Непале потерпел крушение пассажирский самолёт. Согласно предварительным данным, на борту разбившегося воздушного судна находились 19 человек. Инцидент произошел в Катманду.

Самолет упал и загорелся вскоре после взлёта лайнер. Как отмечают местные СМИ, авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта, передает РСН. В настоящее время спасатели пытаются потушить пожар. Сведения о пострадавших уточняются.

ЕЛ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан