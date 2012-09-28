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28 сентября 2012, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Непале потерпел крушение пассажирский самолёт. Согласно предварительным данным, на борту разбившегося воздушного судна находились 19 человек. Инцидент произошел в Катманду.



Самолет упал и загорелся вскоре после взлёта лайнер. Как отмечают местные СМИ, авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта, передает РСН. В настоящее время спасатели пытаются потушить пожар. Сведения о пострадавших уточняются.