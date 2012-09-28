Подаренного Путиным щенка Чавес назвал Эль Руссо

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28 сентября 2012, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото AFP

Президент Венесуэлы Уго Чавес передал огромную благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину за подаренного ему Игорем Сечиным щенка породы русский черный терьер и сказал, что дал ему имя - Эль Руссо.

Уго Чавес, выступая на церемонии подписания серии документов о сотрудничестве между российской компанией "Роснефть" и государственным нефтегазовым концерном "Петролеос де Венесуэла", сообщил, что решил назвать щенка Эль Руссо, в переводе с испанского языка это означает Русский, передают интернет-СМИ.

Президент Венесуэлы рассказал, что "щенок очень хороший, мы уже начали его дрессировать".

Напомним, накануне трехмесячного щенка породы русский черный терьер передал Уго Чавесу президент компании "Роснефть" Игорь Сечин, приехавший в Венесуэлу с рабочим визитом. Как пояснил российский чиновник, щенок - это послание от российского президента Владимира Путина.

Отметим, российская компания "Роснефть" и государственный нефтегазовый концерн "Петролеос де Венесуэла" подписали договор о создании совместного предприятия, которое будет заниматься разработкой блока "Карабобо-2" в бассейне реки Ориноко. Доля российской НК в разработке нефтяного месторождения составит 40%.

Также "Роснефть" выплатит бонус в 1,1 миллиарда долларов и предоставит венесуэльскому нефтяному концерну займ в 1,5 миллиарда долларов на пять лет.

Документы были подписаны президентом "Роснефти" Игорем Сечиным и главой "Петролеос де Венесуэла", министром нефти Венесуэлы Рафаэлем Рамиресом в присутствии президента страны Уго Чавеса.