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28 сентября 2012, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото Reuters

В Лос-Анджелесе 27 сентября арестовали Накулу Бэссли Накулу - продюсера антиисламского фильма "Невинность мусульман", вызвавшего негодование у мусульман во всем мире, передает в пятницу Reuters.

Причиной ареста 55-летнего Накулу стало обвинение в нарушении условий досрочного освобождения - в 2011 году он был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за банковское мошенничество. В июне 2012 года его досрочно освободили при условии запрета на доступ к интернету в течение 5 лет и на использование псевдонимов без специального разрешения полиции.

Однако Накула нарушил эти условия освобождения, разместив ролик вышеназванного фильма на портале YouTube под псевдонимом Сэм Бэсил. Вскоре Накула и его семья покинули свой дом в пригороде Лос-Анджелеса, опасаясь за свою жизнь.

В настоящее время Накула находится под стражей.

Сегодня Федеральный суд Лос-Анджелеса рассмотрит дело Накулу Бэссли Накулу. Если суду удастся доказать его причастность к фильму, то Накулу придется возвратится в тюрьму, ну а если доказательств для суда окажется мало, то продюсера фильма могут освободить под залог.