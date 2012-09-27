Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Ассанж обвинил Обаму в нарушении права, гарантированного Конституцией США

27 сентября 2012, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж по видеосвязи выступил с речью перед Генеральной ассамблей ООН, Ассанж в ходе выступления обвинил главу Белого дома в преследовании свободы слова.
 
Свобода слова в Америке гарантирована Конституцией, на этом основании Ассанж обвинил Обаму в нарушении основного права, которое гарантировано Конституцией США.
 
"Египетские подростки, вымывая американский слезоточивый газ из глаз, должно быть, очень удивились, узнав, что США поддерживают перемены на Ближнем Востоке. Президенту Обаме пора бы начать держать свое слово. Пришло время США прекратить гонения на Wikileaks", – сказал Джулиан Ассанж, находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне.
ЕП

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

СМИ узнали, что актриса Анастасия Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. В Германии Заворотнюк лечилась в апреле и после…

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…

//новости ан

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан