Ассанж обвинил Обаму в нарушении права, гарантированного Конституцией США

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27 сентября 2012, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж по видеосвязи выступил с речью перед Генеральной ассамблей ООН, Ассанж в ходе выступления обвинил главу Белого дома в преследовании свободы слова.

Свобода слова в Америке гарантирована Конституцией, на этом основании Ассанж обвинил Обаму в нарушении основного права, которое гарантировано Конституцией США.

"Египетские подростки, вымывая американский слезоточивый газ из глаз, должно быть, очень удивились, узнав, что США поддерживают перемены на Ближнем Востоке. Президенту Обаме пора бы начать держать свое слово. Пришло время США прекратить гонения на Wikileaks", – сказал – сказал Джулиан Ассанж, находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне