Впервые во Франции число безработных превысило 3 млн человек

//В мире

27 сентября 2012, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта podrobnosti.ua

В пятницу министерство труда Франции обнародовало доклад, в котором сообщается, что впервые с 1999 года в стране число безработных превысило психологически важную отметку в 3 миллиона человек.

В документе французского ведомства говорится, что к концу августа на бирже труда зарегистрировались 3 млн 11 тысяч человек, что составляет почти 10% от экономически активного населения страны. "Только за последний месяц ряды ищущих работу пополнили 23,9 тыс. французов", – говорится в заявлении.

Министр труда Франции Мишель Сапен уже обвинил за все происходящее в социальной сфере страны, в том числе и за безработицу, правительство при бывшем президенте Николя Саркози, сообщают интернет-СМИ.