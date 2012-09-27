Испания принимает бюджет со строгим режимом экономии

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27 сентября 2012, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото elmundo.es

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в четверг представляет проект бюджета страны на будущий год, который предусматривает жесткие меры экономии, при которых испанским властям не придется обращаться к Евросоюзу и МВФ за финансовой помощью.

Эксперты ожидают, что испанский бюджет будет включать в себя дополнительные налоги на торговлю акциями, "зеленые налоги" на выбросы в атмосферу, ликвидацию налоговых льгот. Более того, они не исключают прекращения индексации пенсий в стране и увеличения пенсионного возраста с нынешних 65 до 67 лет.

Всего же правительство Испании намерено сэкономить более 150 млрд евро до 2014 года. Эта сумма будет распределена последовательно на протяжении трех лет. В 2012 году планируется сэкономить 62 млрд евро, в 2013 году - 39 млрд евро, а в 2014 году - еще 50 млрд евро.

Однако, по мнению экспертов, в условиях рецессии и растущего уровня безработицы стране вряд ли удастся справиться с ситуацией своими силами, так как этих мер будет все равно недостаточно для решения всех проблем Испании.

Испанское общество не согласно с предложениями правительства жесткой экономии, в Мадриде у здания парламента уже второй день проходят демонстрации, передают СМИ.