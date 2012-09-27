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27 сентября 2012, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

Власти США приравняли Джулиана Ассанжа и его сайт Wikileaks к террористической группировке "Аль-Каида". Во внутренней документации они классифицируются в качестве "врагов государства", пишет австралийская газета The Sydney Morning Herald.

Пентагон закрепил такой статус за "Аль-Каидой", которая стоит за терактами в США 11 сентября 2001 года, и движением "Талибан", против которого в настоящее время воюют в Афганистане американские войска. Теперь статус "врага" США закреплен и за Ассанжем.

По информации газеты, данная информация стала известна после рассекречивания секретных документов правительства США по одному из судебных исков. В частности, американские военные, которые вступают в контакт с Wikileaks или сторонниками Ассанжа могут быть обвинены в преступлении, которое карается смертной казнью.

Напомним, в настоящее время Ассанж уже несколько недель укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, у которого он попросил политического убежища. Создателю сайта Wikileaks грозит экстрадиция в Швецию, где он обвиняется в преступлениях сексуального характера, а оттуда он может быть экстрадирован в США, где ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных данных.