Чавесу подарили подарок от Путина - щенка черного терьера

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27 сентября 2012, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ibaza.ru

Игорь Сечин - президент крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть", находящийся в Венесуэле в рабочей поездке, передал главе страны Уго Чавесу подарок от президента РФ Владимира Путина - щенка черного русского терьера.

Глава "Роснефти" сказал: "Я передал послание от президента России Владимира Владимировича Путина - это черный русский терьер, ему три месяца". По его словам, Чавесу очень понравился щенок, но как его назвать, он пока не решил, "про имя обещал сказать завтра", передает РИА Новости.

"Наше сотрудничество с Венесуэлой в области энергетики в последние годы успешно совмещается с реализацией проектов социального характера, примером чему служит столичный военный городок Форт-Тьюна, где московские строители возводят крупный жилой микрорайон", - заявил президент "Роснефти".