В Греции начались столкновения полиции и участников всеобщей забастовки

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26 сентября 2012, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Афинах в среду произошли столкновения полиции и демонстрантов. Колонна из более чем 50 тыс. человек прошествовала к зданию парламента в греческой столице, выкрикивая лозунги против мер жесткой бюджетной экономии.



После шествия десятки людей забросали сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками с зажигательной смесью. В свою очередь полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ, передает РБК. В настоящее время в Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка против антикризисных мер.