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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

В Греции начались столкновения полиции и участников всеобщей забастовки

26 сентября 2012, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Афинах в среду произошли столкновения полиции и демонстрантов. Колонна из более чем 50 тыс. человек прошествовала к зданию парламента в греческой столице, выкрикивая лозунги против мер жесткой бюджетной экономии.

После шествия десятки людей забросали сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками с зажигательной смесью. В свою очередь полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ, передает РБК. В настоящее время в Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка против антикризисных мер.

ЕЛ

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