Украина: Партия Кличко обошла объединенную оппозицию

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26 сентября 2012, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Правящая на Украине Партия регионов - лидер в рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду, при этом партия чемпиона мира по боксу Виталия Кличко "УДАР" – на второй позиции.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и вашингтонской организацией AlphaVu.

По данным опроса, Партия регионов имеет поддержку 22% респондентов, партия Кличко набрала 14%, а шедшая ранее второй объединенная оппозиция "Батькивщина" оказалась на третьей позиции, она получила 13% голосов участников опроса.

На четвертом месте Коммунистическая партия Украины с результатом в 9%, националистическая "Свобода" получила 4% голосов респондентов, возглавляемая Натальей Королевской партия "Украина - вперед!" - 3%.

Эксперты института пока не могут определить, является ли улучшение результата партии "УДАР" тенденцией, или это связано с ростом публикаций о Кличко в связи с его недавней победой в поединке с Мануэлем Чарром в Москве, сообщает РИА Новости.

AlphaVu является организацией, которая занимается политическими исследованиями, расположена в Вашингтоне.







