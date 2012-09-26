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//В мире

Силовики задержали банду, организовавшую крупный наркоканал из Крыма за рубеж

26 сентября 2012, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники ГУ СБУ в Крыму задержали членов международной организованной преступной группы, специализировавшейся на контрабанде наркотических веществ через границу Украины и последующей реализации крупных партий на территории РФ.

Деятельность международной группы попала в поле зрения оперативников СБУ еще в начале 2012 года, сообщили "АН-Крым" в пресс-центре ГУ СБУ в АРК.

На днях при попытке пересечения государственной границы Украины сотрудники крымского главка СБУ задержали очередного курьера – 47-летнего жителя Российской Федерации. На автомобиле Chrysler он со спутницей пытался выехать из Украины в Россию через пункт пропуска Гоптивка в Харьковской области. При осмотре автомобиля в запасном колесе, лежавшем в багажнике машины, было обнаружено восемь пакетов марихуаны общим весом более 4-х килограммов.

По материалам проверки в отношении курьера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 305 («оконченное покушение на контрабанду через государственную границу Украины особо опасного наркотического вещества в особо крупных размерах») УК Украины. Задержанный арестован.

Установлено, что партию марихуаны из Украины гражданин РФ вез своим подельникам для последующей перепродажи на территории России.

Саму марихуану члены преступной группы приобретали в одном из сельскохозяйственных районов Крыма, у постоянного поставщика. Именно он выступал организатором контрабандного канала и лидером организованной преступной группы. Тридцатидвухлетний житель Крыма сам подбирал сообщников, которые должны были подыскивать оптовых покупателей за рубежом и организовывать регулярные поставки наркотиков. Его подельники отвечали за фасовку и маскировку товара для безопасной переправки через границу.

«Курьеры приезжали из России, как правило, на автомобилях, местные наркодиллеры прятали контрабанду в автомобильные тайники – запасные колеса и специальные емкости в бензобаках, и перевозчики уезжали обратно. Прибыль группы от одной оптовой поставки превосходила 250 тысяч гривен, единоразовый доход организатора канала достигал 12 – 15 тысяч евро (около 180 тысяч гривен)», - уточнили в СБУ.

В настоящее время задержан не только заграничный курьер, но и организатор канала, а также трое соучастников преступления. Двое арестованы. При обыске в доме у крымчан обнаружили более ста кустов культивированной конопли, рассаженной в пластиковые ведра, а также значительное количество высушенной и готовой к продаже марихуаны.

Ведется следствие. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по квалифицирующему признаку преступления, совершенного организованной преступной группой.

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