Крымский парламент вслед за Януковичем согласился на поиски сокровищ

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26 сентября 2012, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Верховная Рада Крыма дала согласие Совету министров автономии на создание крымского республиканского учреждения «Черноморский центр подводных исследований».

За соответствующее решение проголосовали 76 из 83 депутатов, присутствующих в зале, передает корреспондент "АН-Крым".

Согласно пояснительной записке к проекту, он «позволит обеспечить сохранение и изучение объектов культурного наследия, находящихся на дне Черного моря поблизости побережья Крыма, популяризацию этих объектов, разработку предложений по включению их в состав популярных туристических маршрутов, а также создать материальную базу для проведения других подводных работ, связанных с геологическими, экологическими и иными исследованиями морского дна, утилизацией отходов и очисткой акваторий».

Авторы проекта отмечают, что для его реализации не требуются дополнительные средства из бюджета автономии на 2012 год.

«Финансирование работы учреждения в 2013 и в последующие годы составит ориентировочно 400 тысяч гривен в год», - уточняют они.

Напомним, президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ положительно оценил работу крымского правительства по созданию Черноморского центра подводных исследований.

Такое мнение он озвучил, открывая 9-ю Ялтинскую ежегодную встречу 14 сентября.

ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что создание такого центра даст практический результат для стран Черноморского региона.

«Это развитие туризма, индустрии услуг, транспорта. Главное, мы дадим миру новый ключ для понимания нынешних Украины и Турции. Мы объясним наше стремление и историческое право стать неотъемлемой частью большой Европы. Я уверен, общими усилиями мы сможем это сделать», — резюмировал президент Украины.