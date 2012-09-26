На Ай-Петри «текла река» винного фальсификата

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26 сентября 2012, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму бизнесмен в частном доме незаконно изготавливал фальсифицированную алкогольную продукцию, смешивая виноматериалы с искусственными красителями и ароматизаторами.

Готовую продукцию он реализовывал на горе Ай-Петри в трех торговых павильонах, сообщили "АН-Крым" в секторе связей с общественностью крымского главка МВД.

В ходе обыска помещения правоохранители изъяли три пластиковых емкости объемом 1 тыс. литров каждая, в которых находились фальсифицированные виноматериалы.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 204 («незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров») УК Украины. Ему грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления. Следствие по делу продолжается.