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//В мире

Генштаб в Дамаске мог взорвать сотрудник ведомства (ВИДЕО)

26 сентября 2012, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Генштаб в Дамаске мог взорвать сотрудник ведомства (ВИДЕО)
фото с сайта ria.ru

В сирийской столице прогремели два взрыва, одна из бомб взорвалась возле здания генштаба. Полиция ищет организаторов и исполнителей терактов в Дамаске. О пострадавших не сообщается, власти говорят лишь о материальном ущербе.

 Как заявляет сирийская полиция, одна из бомб была заложена в пределах охраняемой территории вокруг министерства, то есть, не исключено, что к терактам причастен кто-то из сотрудников ведомства, сообщают vesti.ru.
Иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ" также сообщил, что в Дамаске снайпером убит иранский журналист Мая Насер. Это произошло в прямом эфире. Второй журналист, шеф бюро "Пресс-ТВ" в Дамаске Хусейн Муртада получил ранение.

НС

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