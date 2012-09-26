В ОБСЕ обеспокоены арестами оппозиции перед выборами в парламент Грузии

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26 сентября 2012, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Риккардо Мильори выразил обеспокоенность из-за арестов представителей оппозиции в Грузии.

"В то время, когда в Грузии до важных парламентских выборов остается меньше недели, я очень обеспокоен распространяемой в СМИ и группами общественных активистов информацией о множественных арестах активистов, связанных с оппозицией", заявил он. Также глава ПА ОБСЕ напомнил, что он недавно побывал в Грузии и хорошо понимает значение этих выборов. Он выразил надежду на то, что в оставшийся перед выборами период и после него в стране сохранится спокойствие. В заявлении, кроме того, подчеркивается: "Аресты и обвинения, в результате которых политические активисты окажутся вне игры в период выборов, должны восприниматься серьезно".



"Призываю власти проявить надлежащую сдержанность, особенно в это чувствительное время. Любое действие, которое может создавать впечатление неравноправия, станет предметом серьезной обеспокоенности", - подчеркнул Р. Мильори, сообщает РБК.

23 сентября Министерство внутренних дел Грузии сообщило об арестах нескольких граждан в Каспском и Горийском районах. Местные СМИ сообщают, что все задержанные - сторонники или активисты блока "Бидзина Иванишвили - Грузинская мечта".

Ранее "АН" сообщали: Президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в попытке повлиять на исход выборов в парламент страны и наращивании присутствия в Южной Осетии.