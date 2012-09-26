Мирей Матье подает в суд за искажение ее слов о Pussy Riot

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26 сентября 2012, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Знаменитая певица Мирей Матье намерена подать в суд на французские телеканалы за искажение ее слов о Pussy Riot. Иск «за намеренное очернение» репутации звезды французского шансона будет подан уже сегодня.

Об этом сообщил адвокат исполнительницы Андре Шмидт.

В начале сентября знаменитая французская певица Мирей Матье обвинила российский телеканал "ТВ-Центр" в том, что его сотрудники некорректно отредактировали данное ею интервью. Речь шла об ответе Матье на вопрос о Pussy Riot. Запись интервью была показана во Франции, две юмористические передачи на телеканалах «Канал +» и «Франс 2» — «Ле пети журналь» /Le petit journal/ и «Он не па куше» /On n'est pas couche/ — посвятили собственные сюжеты поездке певицы в Москву, в которых привели неполные цитаты исполнительницы, выставив ее тем самым в дурном свете.

«Мирей Матье была глубоко оскорблена направленной в ее адрес клеветой /двумя передачами/», — заявил Андре Шмидт, сообщает ИТАР-ТАСС.



