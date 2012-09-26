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//В мире

В Греции начинается всеобщая 24-х часовая забастовка

26 сентября 2012, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Греции начинается всеобщая 24-х часовая забастовка
фото с сайта nypost.com

В среду в Греции начинается всеобщая 24-х часовая забастовка, которая затронет городской транспорт, железные дороги, пассажирские суда, музеи и археологические памятники. А СМИ на 4 часа прекратят выпуски новостей.

В стране сегодня закрыты государственные учреждения, многие магазины, банки и университеты, на работу не вышли нотариусы и метеорологи.

В Афинах городской транспорт, включая метро, автобусы и троллейбусы, будет ходить только с 9 до 21 часа по местному времени. До полуночи будут действовать только линии трамвая, соединяющие центр города и приморские южные районы.

Также бастуют авиадиспетчеры, которые не будут работать с 10 до 13 часов по местному времени (11-14.00 мск). Международный аэропорт "Элефтериос Венизелос" отменил 15 прибывающих и 15 вылетающих рейсов, в основном местных.

Протестующие требуют отмены готовящихся мер по сокращению расходов госсектора, которое, как ожидается, составит до 12 миллиардов евро (более 5% ВВП страны) в ближайшие два года, передают интернет-СМИ.

СБ

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