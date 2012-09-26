Рост преступности: крымские дети становятся наркодилерами, воруют и разбойничают

//В мире

26 сентября 2012, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

В автономии в течение текущего года наблюдается рост детской преступности.

Количество преступлений, совершенных детьми, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,2%, сообщили "АН-Крым" в пресс-службе крымской прокуратуры.

«Значительный рост наблюдается в двенадцати регионах полуострова. Подростки стали совершать больше краж, грабежей и разбоев, за ними числится больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В то же время снизился возраст малолетних преступников: если раньше совершалось больше преступлений юношами и девушками 16-17 лет, то сейчас - тинейджерами 14-15 лет», - уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре связывают рост детской преступности с недоработками органов внутренних дел и социальных служб по делам детей. Как показали проверки, на учет не попадают даже те подростки, которые совершили преступления. В некоторых райотделах вообще не ведутся такие данные.

«В связи с выявленными нарушениями требований закона к дисциплинарной ответственности привлечены начальник отдела криминальной милиции по делам детей и заместитель начальника отдела участковых инспекторов крымского главка милиции. (…) Кроме того, к дисциплинарной ответственности также привлечены работники Минобразования за недостаточную работу по контролю и координации деятельности социальных служб по делам детей», - подчеркивают в прокуратуре.

Надзорное ведомство добавляет, что в аппарате прокуратуры автономии создан отдел защиты прав и свобод детей с широким кругом полномочий.