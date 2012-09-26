Экс- президент Киргизии обвиняется в убийстве главы своей администрации

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26 сентября 2012, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

В суд передано уголовное дело в отношении экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева и его младшего брата Жаныбека, обвиняемых в причастности к организации убийства Медета Садыркулова.

Медет Садыркулов в 2007-2008 годах занимал пост руководителя президентской администрации.

В марте 2009 года в горах недалеко от Бишкека в сожженной машине были найдены трупы Медета Садыркулова, бывшего директора Международного института стратегических исследований Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова. Весной этого года в Бишкеке начался судебный процесс по обвинению бывших сотрудников МВД, службы госохраны и пограничной службы в совершении убийства.

Уголовное дело по обвинению Бакиевых в организации этого убийства было выделено в отдельное производство.

Бывшие сотрудники службы госохраны и МВД, обвиняемые по этому делу, сообщили, что главная роль в организации убийства принадлежит Жаныбеку Бакиеву. Он объявлен в межгосударственный и международный розыск, сообщают vesti.ru. По некоторым данным, он находится в Белоруссии, но эта страна отказалась выдать его Киргизии



