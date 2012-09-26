Саакашвили на Генассамблее ООН высказал обвинения против России

//В мире

26 сентября 2012, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в попытке повлиять на исход выборов в парламент страны и наращивании присутствия в Южной Осетии.

Он заявил, что "демократия в Грузии сохранится только в том случае, если выборы останутся исключительно грузинским процессом".

"Я вынужден обратить ваше внимание на угрозы безопасности моей страны, генерируемые за рубежом. Представители миссии наблюдателей ЕС сообщили, что Россия незаконно наращивает свои силы на оккупированных грузинских территориях - в Южной Осетии, которая является признанной на международном уровне частью Грузии", - сказал Саакашвили.



По словам политика, Москва вложила огромную сумму денег, чтобы повлиять на итоги предстоящих парламентских выборов: «В грузинскую предвыборную кампанию Россией были закачаны миллиарды долларов... Ваша бдительность и участие необходимы для того, чтобы история не повторилась, и 2012 год не превратился в 2008 или в 1921 год - когда в последний раз Россия положила конец нашей независимости».

Эмигранты встретили кортеж президента Грузии перед зданием ООН проклятиями. В руках они держали транспарант «Саакашвили – палач». Один из организаторов акции Вахтанг Гомелаури уверил, что теперь "каждый грузин против правительства Саакашвили", цитирует его слова РИА Новости.





