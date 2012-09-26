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//В мире

Автомобильный концерн Форд сокращает рабочие места в Европе

26 сентября 2012, 09:49 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Автомобильный концерн Форд сокращает рабочие места в Европе

Американский автомобилестроительный концерн Форд из-за падения продаж намерен сократить рабочие места в Европе. Компания уже подтвердила стратегию, целью которой является сокращение расходов за счет экономии нескольких сотен рабочих мест.

 Об этом сообщает интернет-портал немецкого журнала «Spiegel».
Таким образом, концерн Форд реагирует на экономический кризис в автомобильном рынке. Согласно финансовому отчету, опубликованному летом 2012 года, предприятие закончит текущий год с убытком более одного миллиарда долларов. Во втором квартале этого года компания уже понесла убытки в размере 404 миллиарда долларов.


Компания была основана в 1903 году Генри Фордом, который создал её, получив на развитие бизнеса 28 000 $ от пяти инвесторов. Компания Ford получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.

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