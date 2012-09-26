Президент Афганистана призвал лидеров западных стран бороться с исламофобией

//В мире

26 сентября 2012, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта world.comments.ua

Президент Афганистана Хамид Карзай во вторник с трибуны ООН призвал Запад бороться с исламофобией в своих странах, заявив, что свобода слова не оправдывает оскорбления религиозных чувств кого бы то ни было.

С трибуны 67-й сессии Генассамблеи ООН он осудил появление в интернете видеофильма, выставившего в неприглядном свете пророка Мухаммеда и вызвавшего волну насилия и протестов в мусульманском мире. Он сказал: "Такие акты никогда не могут быть оправданы свободой слова... В той же степени они не могут послужить поводом для протестов, которые используются для разжигания насилия и хаоса с ужасными потерями невинных жизней".

Он подчеркнул: "Мы решительно осуждаем такие вызывающие действия, будь то производство фильма, публикация карикатур или любой акт оскорбления и провокации. Зло исламофобии - это тревожный феномен, который угрожает миру и сосуществованию культур и цивилизаций. Я призываю лидеров на Западе, как политиков, так и прессу, противостоять исламофобии во всех ее многочисленных формах и проявлениях", - цитирует его РИА Новости.

Многие участники общеполитической дискуссии поддержали выступление президента Афганистана.