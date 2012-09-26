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//В мире

Египетская газета напечатала свои карикатуры

26 сентября 2012, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Египетская газета напечатала свои карикатуры

В ответ на карикатуры на пророка Мухаммеда, изданные французским сатирическим журналом Charlie Hebdo, светская египетская газета "Аль-Ватан" напечатала 13 карикатур, высмеивающих отношение жителей Запада к мусульманам.

На одном из рисунков изображены два араба. У одного из них небольшая бородка, он одет в пиджак, на голове - тюбетейка. Второй - с длинной бородой, в тюрбане, скалит зубы, держа в руке окровавленный нож. Луч фонарика с рукояткой в виде флага США выхватывает того, что с ножом. На другом рисунке - очки, сквозь стекла которых видны горящие башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Надпись под картинкой гласит: "Очки-вестерн для исламского мира".

В комментариях на сайте издания многие читатели одобряют идею газеты ответить насмешкой на насмешку и благодарят за "цивилизованный ответ".

Газета "Аль-Ватан" также публикует серию статей на тему религиозной нетерпимости, написанных влиятельными авторами светских убеждений, сообщают Вести.ру.

карикатура из египетской газеты

 

карикатура 2

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