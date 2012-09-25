В Сирии похищены 300 христиан, среди них - женщины и дети

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25 сентября 2012, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

Около 300 христиан, собирающих яблоки в саду, были похищены в Сирии в районе города Раблех недалеко от границы с Ливаном. Похищение в этом районе вооруженными группировками совершено впервые.

Вооруженные похитители приехали в понедельник на грузовиках в сад и силой увезли около 150 человек, среди которых были женщины и дети. Во вторник они увезли из того же места примерно столько же христиан.

Мелькитский патриарх Григорий III Лахам и другие религиозные лидеры Сирии призвали ООН и неправительственные организации помочь в поиске похищенных и защитить христиан.



Кроме того, как сообщает радио Ватикана, более 12 тысяч сирийских беженцев, преимущественно христиан, в течение нескольких недель были заблокированы повстанцами у города Раблех, и только недавно появилась реальная возможность передать им продукты и медикаменты.



Представитель одной из католических благотворительных организаций, священник Вальдемар Цисло (Waldemar Cislo) сообщил, что повстанцы открывали стрельбу по тем, кто пытался вырваться из блокированного района. "У этих людей не было еды, лекарств, электричества и много другого, что нужно человеку для жизни", - добавил священник.

Однако к похищению христиан вооруженные группировки прибегли в этом районе впервые. По мнению экспертов, христиане могут быть использованы в качестве заложников в усложнившейся для повстанцев ситуации в рамках вооруженного конфликта.







