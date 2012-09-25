Франция борется с пьянством за рулем жёсткой карой

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25 сентября 2012, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр ТВЦ

Во Франции действует одна из самых жестких и вместе с тем самых действенных систем наказаний пьяных за рулем. Сегодня далеко не каждый француз решится сесть за руль нетрезвым, хотя еще десятилетие назад ситуация была совсем иная.

В прошлом году на дорогах Франции по вине алкоголя погибло около 1200 человек. Это чуть меньше чем 2 года назад. И в несколько раз меньше чем в начале 2000-х.

"Пожалуй, сегодня можно сказать, что Франция является примером для многих европейских стран. Здесь удалось решить сложнейшую задачу - достучаться до сознания автомобилистов", - рассказал президент ассоциации "Безопасные дороги" Эммануэль Ренар, передает ТВЦ.

То есть создать в обществе атмосферу нетерпимости к подобному поведению. Первые ролики о скорости и пьянстве французы увидели еще в начале 90-х. По эмоциональному накалу сегодня у них нет конкурентов. О пользе такой "социальной рекламы" говорит статистика - тот, кто посмотрел ее хотя бы раз, в пьяном виде за руль уже вряд ли сядет.

Нарваться в нетрезвом виде на французского полицейского сегодня - это штраф в 4500 евро, конфискация автомобиля, лишение прав на 3 года и, возможно, тюрьма до 2 лет - по решению суда. Такие "облавы" по выявлению нарушителей сухого дорожного закона жандармы устраивают почти на всех основных магистралях Франции.

За езду в нетрезвом виде, повлекшую за собой смерть человека во Франции вам грозит 10 лет тюрьмы и штраф в 150 000 евро. Но если погибло несколько человек и случай вопиющий, наказание может быть еще суровее.

Для Франции борьба с пьянством - проблема из разряда национальной безопасности. Несколько месяцев назад парламент принял закон, обязывающий водителей возить с собой алкотестер. Теперь, они должны сами подуть в баллончик прежде, чем сесть за руль. За отсутствие прибора наказание - 11 евро, поскольку это скорее тест на водительскую сознательность.

Такие электронные алкометры отныне обязательны во всех пассажирских автобусах, перевозящих детей. Алкозамок напрямую подсоединен к зажиганию. Если уровень алкоголя в крови превышает допустимую норму, автобус не заведется, а информация об инциденте тут же поступит в диспетчерскую транспортной компании.

"АН" писали, что президент РФ высказался сегодня за ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде.