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//В мире

Венчавший пару пастор упал замертво перед произнесением главных слов

25 сентября 2012, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Венчавший пару пастор упал замертво перед произнесением главных слов

В Южной Баварии 47-летний Гжегож Вечорек упал замертво на полуслове, как раз в тот момент, когда пара должна была произнести слова «я согласен /я согласна». Органист вызвал «скорую».

Говорят,  что и до этого с пастором было что-то не так: он чувствовал себя не очень хорошо, сообщает gazeta.ru.
Невеста из Нижней Саксонии и её итальянский жених были потрясены смертью пастора. Но поскольку более ста гостей приехали издалека, было решено вызвать местного пастора, который и обвенчал пару через несколько часов в другой церкви.  

НС

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