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//В мире

Би-би-си извинилась за разглашение частной беседы с королевой

25 сентября 2012, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Би-би-си извинилась за разглашение частной беседы с королевой
Фото с сайта bbc.co.uk

Корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер на днях раскрыл моменты частного разговора с королевой Елизаветой II, который состоялся несколько лет назад. Британская телерадиокомпания во вторник извинилась за сотрудника.

"Мы не должны были предавать огласке этот разговор. ВВС и Гарднер глубоко сожалеют о том, что обманули оказанное доверие", - говорится в заявлении компании.

В состоявшейся несколько лет назад беседе речь шла об идеологе исламского радикализма Абу Хамзе, призывавшем убивать неверных. По словам корреспондента ВВС, в разговоре о Хамзе королева выразила обеспокоенность тем фактом, что он находится на свободе. Впоследствии Хамза был арестован и доставлен в Британию.

ЛБ

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