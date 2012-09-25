На востоке Турции взорван автобус с военными: семь погибших

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25 сентября 2012, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

На востоке Турции в городе Тунджели в результате мощного взрыва погибли семеро военнослужащих, десятки человек получили ранения – все они в настоящий момент госпитализированы.

Теракт произошел в центральном городском районе Ататюрк в тот момент, когда мимо проезжал автобус, перевозивший солдат. Как предполагают местные правоохранители, теракт может быть реакцией экстремистов на начавшуюся в городе накануне спецоперацию против курдских боевиков.

Ни одна из экстремистских организаций до сих пор не взяла на себя ответственности за происшествие.



