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//В мире

На востоке Турции взорван автобус с военными: семь погибших

25 сентября 2012, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

На востоке Турции взорван автобус с военными: семь погибших

На востоке Турции в городе Тунджели в результате мощного взрыва погибли семеро военнослужащих, десятки человек получили ранения – все они в настоящий момент госпитализированы.

 Теракт произошел в центральном городском районе Ататюрк в тот момент, когда мимо проезжал автобус, перевозивший солдат. Как предполагают местные правоохранители, теракт может быть реакцией экстремистов на начавшуюся в городе накануне спецоперацию против курдских боевиков.
Ни одна из экстремистских организаций до сих пор не взяла на себя ответственности за происшествие.

НС

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