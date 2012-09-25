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//В мире

Истребителями ВВС США перехвачены два самолета во время выступления Обамы

25 сентября 2012, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Истребителями ВВС США перехвачены два самолета во время выступления Обамы

Истребители ВВС США перехватили два легкомоторных самолета в воздушном пространстве в районе Нью-Йорка, которое было временно закрыто для полетов в связи с проведением 67-й сессии Генассамблеи ООН.

 Проникновения в закрытую зону над Нью-Йоркской агломерацией (зона четырех штатов - Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания) произошли около 11.00 по местному времени (19.00 мск) в штате Нью-Джерси, сообщает РИА Новости.
Именно в это время на заседании Генассамблеи выступал президент США Барак Обама.
Истребители F-22 сопровождали воздушные суда вплоть до приземления.

НС

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