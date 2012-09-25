Обама в ООН заявил, что Башар Асад должен покинуть пост президента Сирии

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25 сентября 2012, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта newsazerbaijan.ru

Президент США Барак Обама с трибуны Генассамблеи Организации объединенных наций призвал во вторник уйти сирийского лидера Башара Асада, который уже полтора года противостоит пытающейся свергнуть его вооруженной оппозиции.

"Мы снова объявляем, что режим Башара Асада должен закончиться, чтобы страдания сирийского народа были остановлены и начался новый рассвет", - сказал Обама, выступая в ходе общеполитической дискуссии на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В Сирии будущее не должно принадлежать диктатору, который убивает свой народ", - заявил американский лидер, передает Би-Би-Си.

"Если есть что-то, против чего протестует мир сегодня, так это режим, который пытает детей и пускает ракеты в жилые дома. И мы должны сделать так, чтобы требование граждан соблюдать их права не привело к замкнутому кругу межконфессиональных распрей", - сказал Обама.

Мировое сообщество, по его словам, должно быть на стороне тех сирийцев, которые верят в единую Сирию, в которой учитываются интересы всех. Именно этого, как утверждает Обама, США добиваются с помощью санкций против тех, кто проводит репрессии, и помогают тем, кто "работает на общее благо".

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