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Минздрав Турции об эпидемии холеры в лагерях беженцев из Сирии

25 сентября 2012, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав Турции об эпидемии холеры в лагерях беженцев из Сирии
Фото с сайта vesti.ru

Сообщения целого ряда западных СМИ об эпидемии холеры, тифа и малярии в местах размещения сирийских беженцев не соответствуют действительности. Об этом во вторник заявил Министр здравоохранения страны Реджеп Акдаг.

"Медицинские осмотры наших братьев из Сирии, которых мы принимаем на своей территории, проводятся самым лучшим образом. Мы за этим внимательно следим. Нет абсолютно никакой эпидемии, о которой утверждается. Сведений на этот счет к нам не поступало", - цитируют главу Минздрава местные СМИ.

По данным местных властей, на территории Турции размещено около 88 тысяч беженцев из Сирии, передал "Маяк". Для них созданы 12 палаточных лагерей, один контейнерный городок и центр временного приема.

ЛБ

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