Грузинские дипломаты подали в отставку в знак солидарности с заключенными

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25 сентября 2012, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Грузинские дипломаты в Турции и в Испании подали сегодня заявления об отставке, таким образом выразив свой протест против издевательств над заключенными в Глданской тюрьме.

"Как гражданин и дипломат, я на протяжении нескольких лет активно выполнял свои обязательства и защищал права граждан Грузии, в том числе и права грузинских заключенных в Турции. Для меня неприемлемо жестокое обращение с заключенными. Я выражаю протест против такого обращения, против того, что не все виновные привлечены к ответственности и ухожу с занимаемой должности", — прокомментировал свое решение Гела Джапаридзе.

По его словам, в течение лет грузинскими и иностранных НПО, а также Народным защитником Грузии распространялись отчеты, в которых говорилось о тяжелейшем положении в пенитенциарной системе, об жестоком и недолжном обращении с заключенными и росте смертности среди заключенных.



"К сожалению, со стороны властей не были предприняты адекватные меры, чтобы все участники пыток заключенных предстали перед правосудием и были наказаны по всей строгости закона, что вызвало беспредел и синдром безнаказанности в системе", - заявил бывший консул, сообщает «Грузия Онлайн».



Спустя несколько часов после того, как заявление дипломата было обнародовано, стало известно, что по тем же причинам свой пост решил покинуть и консул страны в Барселоне Паата Папуашвили.



