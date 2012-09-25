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//В мире

Митт Ромни возмущен тем, что иллюминаторы в самолетах не открываются

25 сентября 2012, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Митт Ромни возмущен тем, что иллюминаторы в самолетах не открываются

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни на встрече с потенциальными спонсорами возмутился тому, что пассажиры самолетов не могут открыть  иллюминаторы.

 Ромни рассказал о вынужденной аварийной посадке самолета, в котором находилась его жена 22 сентября и высказал уверенность, что его супруге было бы намного легче пережить стресс, если бы иллюминаторы в самолете открывались, и она могла дышать свежим воздухом во время пожара.


«Если в самолете пожар, и вам некуда идти,... вы не можете дышать, ведь воздух извне не может попасть в салон, так как иллюминаторы не открываются. Я понятия не имею, почему они не открываются. Это реальная проблема. И это очень опасно. Она задыхалась, протирала глаза. К счастью, кислорода было достаточно для пилота и второго пилота, чтобы совершить безопасную посадку в Денвере. Но сейчас она в порядке», – цитирует Ромни газета The Telegraph.


Самолет с Энн Ромни, женой Митта Ромни, совершил экстренную посадку в Денвере днем в пятницу. В салоне самолета произошло возгорание. Вероятно, причиной ЧП стало короткое замыкание.

НС

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