Мусульмане обратились к Януковичу с просьбой остановить уничтожение медресе

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25 сентября 2012, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Духовное Управление мусульман Крыма обратилось к президенту Украины, премьер-министру, прокурору, министрам образования Украины и Крыма с призывом остановить уничтожение Красногвардейского медресе и пресечь незаконные действия крымской власти.

Об этом, по сообщению "АН-Крым", идет речь в письме, опубликованном на официальном сайте ДУМК.

В нем муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали АБЛАЕВ сообщает, что отдельными государственными структурами Крыма «начата спецоперация по уничтожению исламских образовательных учреждений – медресе».

«Основаниями называть происходящее беззаконие спецоперацией послужило то, что вдохновителями атаки на наши духовные учреждения выступают крымские силовые ведомства, а также отдельные ветви органов самоуправления и образования автономии», - поясняет муфтий.

По его словам, на протяжении нескольких месяцев Красногвардейское медресе подвергается массированным проверкам всевозможных инстанций. Одновременно на родителей учеников медресе оказывается давление с целью прекращения ими дальнейшего обучения в этом учебном заведении.

«Начинается все с телефонных звонков и визитов представителей местных прокуратур к директорам школ, которые территориально относятся к местам проживания учеников медресе. (…) С начала учебного года руководство Красногвардейской школы оказывает противодействие уже и в продолжении обучения детей, находившихся в этой школе ранее. Вместо допуска к урокам детям и родителям читаются лекции о недопустимости нахождения в «антисоциальном» мусульманском медресе. Кроме того, руководством школы не принимаются и не регистрируются заявления родителей детей, вновь прибывших на обучение в Красногвардейск», - отмечает Эмирали АБЛАЕВ.

Кроме того, родителям учеников угрожают лишением родительских прав и заведением на них уголовных дел, возмущен муфтий.

При этом, отмечает Эмирали АБЛАЕВ, лишая детей возможности получения духовного образования, силовые крымские ведомства бездействуют по отношению к действительно опасным явлениям.

«Наблюдается полнейшее безразличие крымской прокуратуры и СБУ к деятельности радикальных экстремистско - террористических сект: Хизбуттахрир, вахабитов, хабашитов, такфиритов и других. Ни одно из обращений ДУМК по поводу запрещения этих сектантских организаций не было услышано. Не обращают крымские правоохранители никакого внимание и на распространяемую этими сектами подрывную литературу, открыто призывающую к убийствам, свержению конституционного строя, межнациональной вражде», - подчеркивает муфтий.