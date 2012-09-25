Оппоненты Меркель: «Европа – это гораздо больше, чем евро»

//В мире

25 сентября 2012, 18:38 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

«Если евро потерпит неудачу, Европа развалится», - часто заявляла Ангела Меркель. Под этим она подразумевает: если валютный союз потерпит неудачу, это будет таким ударом для процесса европейской интеграции, что весь проект будет дискредитирован.

Оппоненты Меркель утверждают, что это слишком радикальный тезис, и таким образом канцлер пытается продвигать свою собственную политику в качестве альтернативы. Европа, которую объединяет общая культура – гораздо больше, чем евро, - считают критики Меркель.



Берлинский историк Арнд Бауеркэмпер, специалист в области сравнительной истории, считает, что неправильно рассматривать процесс европейской интеграции, как нечто необратимое. Ещё до Второй мировой войны Европа достигла относительно высокого уровня свободы передвижения: по всему континенту можно было путешествовать без предъявления паспорта. Этот тип европейского гражданина был описан в романе Томаса Манна «Волшебная гора». Уровень международной торговли довоенного периода был достигнут снова в 60-х годах.



«История открыта, нужно быть осторожными. Даже сегодня мы не застрахованы от рецессии и возврата к прошлому», - говорит историк Бауеркэмпер. Однако по-настоящему серьезный кризис маловероятен, считает Бауеркэмпер, так как общий уровень развития достиг такой высокой отметки, как никогда раньше.



Возможно, европейская идентичность недооценивается, так как «только за пределами Европы вы будете чувствовать себя европейцем. В пределах Европы это сложно осознать», - заявил голландский писатель Геерт Мак («Путешествие европейца через ХХ век Европа») информационному агентству DPA. Американцы или Азиаты уже не могут сказать, чем европейские национальности отличаются друг от друга, зато могут назвать, что их объединяет: внешность, манеры, привычки, предпочтения, интересы и убеждения.





