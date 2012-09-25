Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Оппоненты Меркель: «Европа – это гораздо больше, чем евро»

25 сентября 2012, 18:38 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Оппоненты Меркель: «Европа – это гораздо больше, чем евро»

«Если евро потерпит неудачу, Европа развалится», - часто заявляла Ангела Меркель. Под этим она подразумевает: если валютный союз потерпит неудачу, это будет таким ударом для процесса европейской интеграции, что весь проект будет дискредитирован.

 Оппоненты Меркель утверждают, что это слишком радикальный тезис, и таким образом канцлер пытается продвигать свою собственную политику в качестве альтернативы. Европа, которую объединяет общая культура – гораздо больше, чем евро, - считают критики Меркель.


Берлинский историк Арнд Бауеркэмпер, специалист в области сравнительной истории, считает, что неправильно рассматривать процесс европейской интеграции, как нечто необратимое. Ещё до Второй мировой войны Европа достигла относительно высокого уровня свободы передвижения: по всему континенту можно было путешествовать без предъявления паспорта. Этот тип европейского гражданина был описан в романе Томаса Манна «Волшебная гора». Уровень международной торговли довоенного периода был достигнут снова в 60-х годах.


«История открыта, нужно быть осторожными. Даже сегодня мы не застрахованы от рецессии и возврата к прошлому», - говорит историк Бауеркэмпер. Однако по-настоящему серьезный кризис маловероятен, считает Бауеркэмпер, так как общий уровень развития достиг такой высокой отметки, как никогда раньше.


Возможно, европейская идентичность недооценивается, так как «только за пределами Европы вы будете чувствовать себя европейцем. В пределах Европы это сложно осознать», - заявил голландский писатель Геерт Мак («Путешествие европейца через ХХ век Европа») информационному агентству DPA. Американцы или Азиаты уже не могут сказать, чем европейские национальности отличаются друг от друга, зато могут назвать, что их объединяет: внешность, манеры, привычки, предпочтения, интересы и убеждения.


//картина дня

Политика

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Министр образования Украины Анна Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с РФ. Заявление прозвучало на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан

Анфиса Чехова показала своим подписчикам эротическое фото с конем. «Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. Кто знает, какая…

//новости ан

Странная логика у российских парламентариев. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров заявил, что во всех бедах российских мужчин виноваты... женщины и попросил…

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин дозвонился в книнику, где находится Анастасия Заворотнюк. Он хотел лично встретиться с актрисой, но ему отказали. К звезде…

Диакон Андрей Кураев считает, что храм, в котором венчались Собчак и Богомолов осквернен и его нужно снести. Не смотря на то, что в РПЦ сообщили, что молодожены покаялись…