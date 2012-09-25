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//В мире

В Греции тысячи человек не смогли доказать право на пенсию

25 сентября 2012, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Греции тысячи человек не смогли доказать право на пенсию

Минфин Греции уточнил списки тех, кто имеет право на получение пенсии - перерегистрацию не прошли 4 тысячи 560 человек. Об этом  сообщил замминистра финансов Христос Стаикурас парламенту страны.

 Власти заявили, что пенсионеры, которые не смогли обосновать отчисляемую им пенсию, больше не будут ее получать.
"До 20 сентября не прошли перепись 4560 человек. Ежемесячная экономия составит 2 миллиона 24 тысячи 120 евро", - говорится в заявлении Стаикураса, текст которого опубликован на сайте министерства.


"В отношении тех граждан, которые не прошли перерегистрацию, приостановлены выплаты пенсий с 24 сентября и началось уточнение суммы незаконно полученных пенсионных выплат. Впоследствии те, кто получил пенсии обманом, будет переданы правосудию. C 2013 года начнутся ежегодные выборочные проверки и регулярные перерегистрации каждые пять лет", - сообщил замминистра, сообщает РИА Новости.


В апреле министерство труда и социального страхования страны сообщило, что из-за подозрений в мошенничестве были временно прекращены выплаты 200 тысячам пенсионеров и инвалидов. Тогда впервые за многие годы в Греции началась "перепись" получателей пенсий и пособий. Перепись показала, что около 200 тысяч человек предоставляли неверную информацию. В ряде случаев родственники на протяжении многих лет получали пенсию за умерших стариков. Другие предоставляли фальшивые документы на получение пособий по потере зрения и другим видам инвалидности.
Министерство оценивает потери в результате мошенничества в 700-750 миллионов евро в год. Всего социально-страховая система Греции тратит около 3 миллиардов евро в месяц, из них 1,5 миллиарда - на пенсии и пособия.


Помимо прекращения выплат, власти страны намерены также потребовать назад в судебном порядке незаконно полученные пенсии и пособия.



НС

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