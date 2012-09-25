Украинский еженедельник в знак протеста выйдет с пустой обложкой

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25 сентября 2012, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский еженедельник "Корреспондент" в знак протеста против принятия закона о клевете выйдет в четверг с пустой обложкой. Об этом сообщается на странице издания в Facebook.

На обложке журнала нет фотографии. Сопроводительная надпись гласит: "Мы вышли с пустой обложкой, потому что нас пытаются заткнуть, а у вас отбирают право знать правду".



Как отметил главный редактор издания Виталий Сыч, на подобный шаг редакция "Корреспондента" пошла впервые. По его словам, коллектив издания уверен, что законопроект о клевете уничтожит свободу высказываний, поскольку "вынудит многих журналистов отказаться от какой-либо критики власти, которая может быть впоследствии названа клеветой", сообщает lenta.ru. Журналист также призвал другие украинские издания присоединиться к протесту и выходить с белыми обложками. Сетевые издания могут размещать черные баннеры.







