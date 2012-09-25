Объявлены номинанты на премию Сахарова-2012

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25 сентября 2012, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Комитеты по иностранным делам и развитию, подкомитет по правам человека Европарламента официально объявили на заседании в Брюсселе номинантов на премию ЕП имени Андрея Сахарова за 2012 год. Pussy Riot - в их числе.



В список номинантов на премию Сахарова за 2012 год также включены находящийся в заключении белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, основатель фонда помощи пострадавшим от применения закона о богохульстве в Пакистане Джозеф Фрэнсис, а также трое представителей руандийской оппозиции и двое - иранской.

В октябре лауреата премии изберут лидеры политических фракций Европарламента, а сама церемония награждения состоится на пленарной сессии ассамблеи в декабре в Страсбурге.

Выдвинуть панк-группу Pussy Riot кандидатом предложил депутат европарламента от Германии, представитель фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" Вернер Шульц .



Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сегодня заявил, что инициатива группы евродепутатов по выдвижение Pussy Riot "не может расцениваться иначе как грубая попытка вмешательства в деятельность независимой ветви российской власти и стремление поставить под сомнение решение суда, вынесшего свой вердикт в установленном законом порядке". Дипломат напомнил, что "российский суд признал участниц этой акции виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды".

Члены Общественной палаты РФ, со своей стороны, ранее заявили, что включение участниц панк-группы Pussy Riot в число номинантов на премию Европарламента имени Сахарова является позором и говорит о деградации самой премии, которую могут получить не за борьбу за права человека, а за банальное хулиганство, сообщает РИА Новости.

Премией Сахарова награждались лица и организации, которые внесли особый вклад в защиту прав человека. Номинантов на премию выдвигают депутатские фракции Европарламента или группы депутатов, которые должны собрать в поддержку своего кандидата не менее 40 подписей. В 2011 году премию, денежная часть которой составляет 50 тысяч евро, присудили группе активистов "арабской весны".





