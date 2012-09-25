Динамо возглавит Блохин (ВИДЕО)

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25 сентября 2012, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство киевского Динамо определилось с новым тренером команды.

Как стало известно Football.ua, президент клуба Игорь СУРКИС достиг договоренности с наставником национальной сборной Украины Олегом БЛОХИНЫМ.

По информации издания, осталось только утрясти вопрос с занятостью тренера в сборной. Пока неизвестно, будет ли он совмещать работу, либо же сделает выбор в пользу Динамо, передает УНИАН.

"АН-Крым" напоминает, что вчера Игорь СУРКИС уволил с поста главного тренера команды Юрия СЕМИНА. К ближайшему матчу против Зари Динамо готовит наставник дубля Александр ХАЦКЕВИЧ.