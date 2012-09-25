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В Алупке дети из интерната попали в реанимацию из галлюциногенных ягод
25 сентября 2012, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Алупке в санатории «Южнобережный» на улице Ленина четверо детей съели ягоды неизвестного происхождения.
В результате у детей появились галлюцинации, передает пресс-служба крымского главка МЧС.
Медики «скорой помощи» доставили их в реанимацию детской больницы Ялты, в состоянии средней степени тяжести.
«Пострадавшие – три мальчика девяти лет и один – десяти – прибыли в Крым на отдых из донецкого интерната № 1», - пояснили "АН-Крым" спасатели.
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