В Севастополе военные продали боеприпасы, которые должны были утилизировать

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту присвоения государственных средств во время утилизации боеприпасов, превышения служебных полномочий и внесения ложных сведений в официальные документы.

Об этом "АН-Крым" сообщили в прокуратуре Крымского региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Надзорное ведомство установило, что в ноябре 2010 года между Министерством обороны Украины и фирмой, которая должна была утилизировать боеприпасы, непригодные для использования, был заключен договор, по которому последняя получила более 260 тыс. грн бюджетных средств.

«Должностные лица фирмы совместно с военнослужащими, уполномоченными осуществлять контроль за выполнением работ, утилизации не совершили, присвоили деньги, а сами боеприпасы реализовали третьим лицам под видом продукта, полученного от их утилизации. Для сокрытия преступных действий в официальные документы внесены неправдивые сведения о выполнении работ», - пояснил Андрей КАШИРИН, начальник отдела защиты прав и свобод граждан и интересов государства.

По делу продолжается досудебное следствие.